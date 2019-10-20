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Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

20.10.2019 15:40Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Limonlu Mahallesi Cetvel mevkisindeki sulama kanalında devrilmiş otomobil gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla otomobili kanaldan çıkardı.
Otomobilde bulunan Tolga Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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