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Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

15.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:52Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
'in ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Tarsus istikametine seyir halinde olan Ayşegül K. (29) yönetimindeki 34 CDF 724 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Rıdvan Ç. idaresindeki 27 VZ 886 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada aracın ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Nevin Koçer hayatını kaybetti. Sürücü ile arka koltukta bulunan Efekan Gök (14) ile Memis Gök (20) ağır yaralandı.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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