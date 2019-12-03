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Mersin'de otomobildeki sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilde bulunan sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:20Mersin'de otomobildeki sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli yakalandı
'in ilçesinde otomobilde bulunan sigorta kutusuna uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, Erdemli ilçesinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Çeşmeli Mahallesi'nde durumundan şüphe edilen bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin motor kaputunun altında bulunan sigorta kutusu içerisinde 10 gram eroin ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Sigorta, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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