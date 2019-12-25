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Mersin'de oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin dava başladı

Mersin'de, bir restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili işletme sahibi ve çalışanların arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

25.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:16 Mersin'de oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin dava başladı
'de, bir restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili işletme sahibi ve çalışanların arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar işletme sahibi Fatma A, oğlu Hasan A. ile çalışanlar Mehmet S. ve Evren U, yaşamını yitiren Duru Tan'ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile avukatlar katıldı.
Fatma A. savunmasında, oyuncak helikopterin bir yıldır bozuk olduğunu savunarak, "Oyuncağın bir yıldır fişi takılı değildi. Bazen müşteriler bazen de torunlarım üzerine çıkarak oynuyordu ama bir şey olmuyordu." iddiasında bulundu.
Hasan A. da olay sırasında evde bulunduğunu ve ihmali olmadığını söyledi.
Oyun alanından sorumlu çalışan Mehmet S. ise olay günü çığlıkları duyarak alana gittiğini belirterek, "Helikopterin fişi bir yıldır bozuk olduğu için takılı değildi. Olay günü fişinin takılı olduğunu gördüm ama bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Olaydan dolayı çok üzgünüm, böyle bir şey olmasını istemezdim. Burada bizim çocuklarımız da oyun oynuyor." diye konuştu.
Evren U. da oyuncağın arızasının maliyeti gerekçesiyle giderilmediğini iddia ederek, "Helikopter oyuncağın tamir bedeli 2 bin 500-3 bin lira arasındaydı. Pahalı geldiği için yaptırılmadı. Fişi çekili şekilde süs olarak duruyordu. Kaza anında birisi boks makinesinin fişini çekip, yerine helikopterinkini takmış. Olayda kusurum yok." diye kendini savundu.
Müşteki Tan ailesi de kızlarının ölümünden sorumlu tuttukları sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Tan ailesinin avukatları, Duru Tan'ın otopsi raporunda ölümün elektrik çarpması sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini hatırlatarak, sanıkların "Bilinçli taksir" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme hakimi, Fatma A'nın adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahillik talebi de kabul edildi.
Olay
Mersin'de yaşayan Zafer Tan (45), doğum gününü kutlamak için eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile 30 Ağustos 2019'da merkez Toroslar ilçesindeki bir restorana gitmiş, aile yemek yediği sırada oyun alanındaki Duru, elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Restoran işletmecisi anne ve oğlu hakkında, "Bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, iki restoran çalışanının da "Basit taksir" gerekçesiyle bir yıla kadar hapsi istenmişti.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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