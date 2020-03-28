Mersin'de özel endüstri bölgesi ilanı
Mersin'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi.
28.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:56
Mersin 'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla belirlenen alanın ilgili kanun gereğince "TOROS?Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla belirlenen alanın ilgili kanun gereğince "TOROS?Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Mersin, Ekonomi