Mersin'de park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı.
16.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:12
Mersin 'in Tarsus ilçesinde park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Yenice Mahallesi'nde bir aracın kapısını açmaya çalışan şüpheliyi belirledi.
Ekiplerin kendisini fark etmesi üzerine kaçan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.
Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Yenice Mahallesi'nde bir aracın kapısını açmaya çalışan şüpheliyi belirledi.
Ekiplerin kendisini fark etmesi üzerine kaçan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.
Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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