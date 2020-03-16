Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı - Güncel

Mersin'de park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı.

16.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:12
Mersin'de park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Yenice Mahallesi'nde bir aracın kapısını açmaya çalışan şüpheliyi belirledi.
Ekiplerin kendisini fark etmesi üzerine kaçan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.
Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Yenice, Tarsus, Mersin, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Güncel
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar