Mersin'de parklara şehit isimleri verilecek

Mersin
'in Toroslar
ilçesinde bulunan parklara şehit isimleri verilecek.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.
Toplantıda şehitlerin isimlerinin parklara verilmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.
Yılmaz, yaptığı konuşmada, aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak istediklerini belirtti.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, onların aziz hatırasını yaşatmak için ilçedeki 12 parka şehitlerin isimlerinin verileceğini kaydetti.