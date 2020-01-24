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Mersin'de pastanede çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesindeki pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

24.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:02Mersin'de pastanede çıkan yangın söndürüldü
'in ilçesindeki pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki pastaneden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Pastanenin imalathanesinde çıkan ve kısa sürede iş yerinin tamamına yayılan yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü.
İş yerinin sahibi Serdal Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybı veya yaralımızın olmaması. Maddi hasarımız var. ekipleri olayı araştırıyor." dedi.

Erdemli, İtfaiye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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