Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Mersin
'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesinde terör örgütü adına faaliyet yürütüp, eleman temin etmeye çalışan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polisin eş zamanlı operasyonlarında zanlılardan 8'i yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, örgütsel kitap ve doküman ele geçirildi.
Firari 5 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.