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Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 HDP'li gözaltına alındı

Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda HDP'li 6 yönetici gözaltına alındı.

22.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:32Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 HDP'li gözaltına alındı
'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda HDP'li 6 yönetici gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, örgüt propagandası ve çalışması yaptıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eş zamanlı operasyonlarda HDP'nin Akdeniz İlçe Başkanı Feyza Kaya, Toroslar İlçe Başkanı Cabbar Karabeg ve Akdeniz Belediyesi Meclis üyesi N.A. ile il yöneticilerinden N.D, C. K. ve E. A. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki dijital materyallere ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Halkların Demokratik Partisi, Mersin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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