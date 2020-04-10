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Mersin'de Polis Haftası kutlandı

Mersin'de Polis Haftası kutlandıMERSİN'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıldönümü sosyal mesafe gözetilerek törenle kutlandı.

10.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:13
Mersin 'de Polis Haftası kutlandı
MERSİN'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıldönümü sosyal mesafe gözetilerek törenle kutlandı.
Tören kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. İl Emniyet Müdürlüğünün çeleğini Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından bırakıldı. Saygı duruşu ile devam eden tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Törenin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Şahne, 175 yıldır hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Şahne, "Mersinli vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Kovid-19'un ülkemizde görülmesi ile birlikte Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda önlemlerimizi aldık. Özellikle şehrimizin giriş çıkışlarında önlemlerimizi attırdık. İl dışından gelen vatandaşlarımızın mutlaka 14 gün evde kalmalarını sağlıyoruz. Bu kişilerin kontrollerini sağlıyoruz. Vatandaşların bir arada bulunabileceği alanları izole ettik. Sahil bandı, PTT, banka, pazar yerlerinde önlemlerimi arttırdık. Mersin'de çok zorluk çekmiyoruz, vatandaşlarımız oldukça duyarlı" dedi. Mersin’de Polis Haftası kutlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis Haftası, Mersin, Polis, Güncel
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