Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Mersin'de polis ve jandarma eş zamanlı uygulamalara başladı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda Mersin'de birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı.

17.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:54
Mersin'de polis ve jandarma eş zamanlı uygulamalara başladı
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda Mersin 'de birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı. Trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını denetlerken, asayiş ekipleri de şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yaptı. Denetimler sırasında vatandaşlar sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıldı, yayınlanan genelgelere uyulması istenildi.

İçişleri Bakanlığının hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Mersin'de de birçok noktada eş zamanlı denetimler yapıldı. İnönü Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, toplu taşıma araçları ile otomobilleri durdurarak denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarına binen yolcu sayısına ve maske kullanımına bakılırken, şoförler de tek tek bilgilendirildi. Trafik polisleri araçların evraklarını kontrol ederken, asayiş ekipleri de şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgusu yaptı. Denetimler sırasında vatandaşlar özellikle sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıldı, yayınlanan genelgelere uymaları istenildi. Toplu taşıma aracına maskesiz binen bir gence ise cezai işlem uygulandı.

"Bu denetimlerimiz sürekli devam edecek"

Yapılan denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler amiri komiser Ömer Kızoğlu, bugün yapılan uygulamalarda özellikle toplu taşıma araçlarında denetim yaptıklarını belirterek, "Toplu taşımalarda yüzde 50 kapasitesinin üzerinde yolcu alıp, almadığına ve maske kullanımını kontrol ediyoruz. Ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bakıyoruz. Öte yandan, vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uyup, uymadıklarını denetliyoruz. Uygulamalarımız Mersin genelinde başlamıştır. Bu salgın bitene kadar bu denetimlerimiz sürecek. Tedbirlerle ilgili herhangi bir taviz verilmeyecek. Vatandaşlarımıza bu tedbirlere riayet etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Toplu taşımalarda şoför dahil bütün yolcuların maske takmasının zorunlu olduğunu anlatıp, kapasitenin üzerinde yolcu almamaları konusunda uyarıyoruz. Toplu taşımalarda ayrıca oturma düzenine de dikkat edilmesini istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Mersin, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
12 Aralık’ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail’i uyardı Haberler
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de polis ve jandarma eş zamanlı uygulamalara başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:51: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 02:50: Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 02:50: Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı - Haber 02:47: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı - Haber 02:46: Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı - Haber 00:29: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haber 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum - Magazin 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı - Magazin 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler