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Mersin'de polise pasta sürprizi

Mersin'de kavga ihbarına giden polis ekibine mahalle sakinleri sürpriz yaparak pasta ikram etti.

14.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:32
Mersin'de polise pasta sürprizi
Mersin 'de kavga ihbarına giden polis ekibine mahalle sakinleri sürpriz yaparak pasta ikram etti.
Mesudiye Mahallesi 5110 Sokak'ta kavga olduğu yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye gitti.
Kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan ve aralarında mahalle bekçilerinin de bulunduğu ekipler, sürpriz kutlamayla karşılaştı.
Burada bir vatandaş, "Sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim sizi korusun." diyerek ekiplere pasta verdi.
Polis ekipleri de "Bizi gururlandırdınız. Biz sizler için varız. Her zaman ve her ihtiyacınızda yanınızdayız." anonsuyla mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Polisler siren çalarak mahalleden ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mesudiye, Mersin, Polis, kavga, Güncel
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