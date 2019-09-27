Haberler » Güncel » Haber

Mersin'de polisle şüpheli arasında film gibi kovalamaca

Mersin'in Erdemli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis tarafından havaya ateş açılarak yakalandı.

27.09.2019 11:10Mersin'de polisle şüpheli arasında film gibi kovalamaca
Mersin'in Erdemli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis tarafından havaya ateş açılarak yakalandı. Yaşananlar film sahnelerini aratmadı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobil ve sürücüsüne polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli durmak yerine kontrol noktasından otomobiliyle hızla uzaklaştı. Çok sayıda polis ekibi tarafından takip edilen şüphelinin otomobili uzun kovalamacanın ardından Erdemli ilçesinde durduruldu. Ancak otomobil sürücüsü, bu kez de Mersin Antalya D-400 karayolunda yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak kaçamayacağını anlayan şüpheli kendisini yol ortasına attı. Bu esnada polisler havaya ateş açtı. Şüphelinin yakalanmasının ardından güvenlik güçleri tarafından otomobilde inceleme yapıldı. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin durdurulması ve yaşanan kovalamaca bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananlar film sahnesini aratmadı.
(Hüseyin Yıldız/İHA)

Erdemli, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:45 F -16'lar Fırat'ın doğusunda uçuş görevleri icra etti
13:45 Rusya, Kuzey Kore'ye ait 3 gemi ve 262 mürettebata el koydu
13:45 Başkan Akgün'den deprem açıklaması
13:44 Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
13:44 "Artık yeter diyoruz, milletin çocuklarını geri versinler"
13:44 İzmir Tersanesi tüm deniz araçlarına hizmet verecek
13:44 Hdp önündeki eylemde 25'inci gün; aile sayısı 47 oldu