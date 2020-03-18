Menü
Haberler››3. Sayfa››Mersin'de Roma dönemine ait 4 heykel ele geçirildi - Haberler

Mersin'de Roma dönemine ait 4 heykel ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince Roma dönemine ait 4 adet heykel ele geçirildi.

18.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:04
Mersin'de Roma dönemine ait 4 heykel ele geçirildi
Mersin'de jandarma ekiplerince Roma dönemine ait 4 adet heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan Roma dönemine ait heykellerin olduğu ve satmak için müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheli şahıs merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde bir parkta yakalandı. Şahsın yanındaki poşette 2 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 'tanrıça' heykeli', 1 adet 'rahibe' heykeli ve 1 adet 'Roma askeri' heykeli olmak üzere toplam 4 heykel ele geçirildi. Ele geçirilen heykeller incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Mersin, Roma, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Haberler
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Haberler
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Haberler
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Loading