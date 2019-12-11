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Mersin'de Roma ve Grek dönemi eserler ele geçirildi

MERSİN'de Roma ve Grek dönemine ait 27 parça tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

11.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:47Mersin'de Roma ve Grek dönemi eserler ele geçirildi

MERSİN'de ve Grek dönemine ait 27 parça tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler merkez Yenişehir ilçesinde belirlenen adrese operasyon yaptı

Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli, Roma ve Grek dönemine ait 6 yüzük, 1 madalyon, 20 sikke olmak üzere toplam 27 parça tarihi eseri satmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Tarihi eserlere el konularak incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Mersin, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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