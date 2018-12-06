Mersin'de Sağanak

06 Aralık 2018 Perşembe 11:34



06 Aralık 2018 Perşembe 11:34

Mersin'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte dün gece başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle trafik aksadı, yaklaşık 2 metrelik dalgalar oluştu.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı kriz masası kuruldu.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün başkanlığında oluşturulan kriz masasındaki çalışmalarda, şiddetli yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için planlamalar yapıldı.Sağanak yağmur nedeniyle alarm durumuna geçen ekipler, yağıştan etkilenen bazı bölgelerde çalışma yaptı.Hasada devam ettilerÖrtü altı ve açık alanda birçok tarım ürününün yetiştirildiği kentte, çiftçiler ise siparişleri yetiştirmek için yağmur altında hasada devam etti.Ispanak hasadı yapan Resul ve kardeşi Abdülkadir Orak, yağmur altında zor da olsa hasat yaptıklarını, yağışın yanı sıra çamurlaşan toprağın kendilerini zorladığını kaydetti.Meteorolojinin sağanak yağış ve fırtına uyarısı üzerine Mersin Valiliği kararıyla il genelinde eğitim-öğretime bugün için ara verilmişti.