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Mersin'de sağanak, hayatı felç etti (2)

YAYLALARDA KAR, İLÇELERDE YAĞMUR ETKİLİ OLDUMermez Toroslar ilçesi sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından Arslanköy, Kavaklıpınar, Kurudere ve Yüksekoluk Mahalleleri'nde ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

30.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:58 Mersin'de sağanak, hayatı felç etti (2)

YAYLALARDA KAR, İLÇELERDE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Mermez Toroslar ilçesi sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından Arslanköy, Kavaklıpınar, Kurudere ve Yüksekoluk Mahalleleri'nde ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yollar iş makineleriyle açıldı. Araç ve yaya trafiğini rahatlatan belediye ekipleri, aynı zamanda yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım etti. Karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Belediyemizin almış olduğu tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan isteğimiz de karlı havaya göre araçlarını hazırlıklı tutmaları ve kar lastiklerini takmalarıdır. İlçemizin yüksek rakımlı mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçerek karla mücadele çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için karla mücadele ekiplerimiz, çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere de anında müdahale ederek, yoğun kar yağışının vatandaşlarımızın hayatını zorlaştırmaması için iş makinelerimizle her an müdahaleye hazırız" dedi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Erdemli, Mut, Bozyazı, Aydıncık ilçelerini yanı sıra Silifke ilçesinde de yağış etkili oldu. Yağış nedeni ile Silifke-Mut karayolunda dağlık kesimden gelen yağmur suları anayolda gölet oluşturdu. Araçların geçişinde zorluk yaşatan yağmur suyu nedeni ile Silifke belediyesi ekiplerince iş makineleri ile tahliye çalışmaları başlatıldı.

 

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),



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Kaynak: DHA

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