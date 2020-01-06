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Mersin'de sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği bildirildi.

06.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:28 Mersin'de sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı 'de, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Kaymakamlığınca ilçede etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçilerinin tahliye edilme kararı alındı.
Karar kapsamında Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda yaşayan tarım işçilerinin, ilçedeki taziye evi ve salonlarında misafir edileceği belirtildi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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