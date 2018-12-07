Mersin'de Sağanak Tarım Alanlarına Zarar Verdi

07 Aralık 2018 Cuma 16:08



07 Aralık 2018 Cuma 16:08

Mersin'de 2 gündür süren sağanak Tarsus ilçesinde bazı tarım alanlarında hasara yol açtı.Kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış, seralarda ve açık alanda sebze üretiminin yapıldığı Tarsus ilçesindeki tarım alanlarına da zarar verdi.İlçede Bahşiş, Yeşiltepe ve Kulak mahallelerindeki bazı seraların yanı sıra tarlalar sular altında kaldı.Özellikle, lahana, ıspanak ve biber gibi ürünlerin yetiştirildiği alanlarda zarar oluştuğu görüldü.Çiftçiler, hasar gören seralarını onarım çalışmasına başladı.