Haberler » Güncel » Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Haber

Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:17 Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı 'de, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İstiklal ve Silifke caddelerinde bazı vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.
Öte yandan, fırtınanın da etkili olduğu kentte, sahil şeridinde "dev dalgalar" oluştu.
Kentte sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:45   Uzungöl'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladı - Haber
13:45   Sultangazi'de 5 ev ve bir iş yerini su bastı - Haber
13:45   Pakdemirli: " 'Akdeniz Yangınlarla Mücadele Birliği'ni bir an evvel hayata geçirmemiz lazım" - Haber
13:44   Hizmetli kadrosunda çalıştığı bakanlığın bursuyla İngiltere'de yüksek lisans yapacak - Haber
13:40   Osmaniye bayraklarla donatıldı - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
6.01.2020 13:52:29