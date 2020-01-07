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Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.

07.01.2020 03:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 04:24 Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı 'de, sağanak nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.
Kent merkezinde, sabah başlayan sağanak, gece saatlerinde etkisini arttırdı.
Merkez Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Belediye ekipleri, birçok aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ekipler, karşıya geçemeyen vatandaşları da iş makineleriyle taşıdı.
Kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarında da fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu.

Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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