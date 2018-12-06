Mersin'de sağanak yağış etkisini hissettiriyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:59



06 Aralık 2018 Perşembe 10:59

Mersin'de sağanak yağış etkisini hissettiriyorGece yarısından bu yana devam eden yağışlar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, trafikte de zaman zaman aksamalar oluşuyorKentte kötü hava şartları dolayısıyla okullar 1 gün tatil edilirken, kamudaki engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayıldıMERSİN - Mersin'de gece yarısından bu yana devam eden yağışlar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, hayatı da olumsuz etkiledi. Mersin ve çevresinde 2 günden bu yana etkili olan yağışlar, gece yarısından sonra etkisini arttırarak sağanak şeklinde devam etti. Sabaha kadar aralıksız yağan yağmurdan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak, trafikte de aksamalara yol açarken, hayatı da olumsuz etkiledi. Kentte şu ana kadar her hangi bir taşkın ve su baskını yaşanmazken, meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Mersin sahilinde de dalgalar etkili olurken, bazı bölgelerde dalgalar 2 metreyi buldu.Okullar tatil edildiÖte yandan kentte kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış ve sel uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla ilimiz genelinde 6 Aralık 2018 Perşembe günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, tüm ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 6 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.Uyarının ardından Mersin Üniversitesi'de eğitim-öğretime 1 gün ara verdiğini duyurdu.Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri ile merkezde Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın, bugün gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlar uyarıldı.