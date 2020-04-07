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Mersin'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek

Mersin'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği hastaneye getirip sağlık çalışanlarına ikram etti.

07.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:04
Mersin'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek
Mersin 'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği hastaneye getirip sağlık çalışanlarına ikram etti.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Atayurt Hal Komisyoncuları Derneği Başkan Vekili İbrahim Kaynar ve Atayurtlu komisyoncular korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına moral desteği vermek amacıyla yetiştirdikleri 1 ton çileği ikram etti.

Silifke Devlet Hastanesi Acil Servis önü ve Silifke İlçe Sağlık Müdürlüğüne pikapla getirilen 1 ton çileği sağlık personeline dağıtan Atayurt Hal Komisyoncuları Derneği Başkan Vekili İbrahim Kaynar, "Bütün hal dernek ve komisyon başkanlarımız adına bugün sağlık çalışanlarımız adına destek vermek amacıyla bu şekilde program gerçekleştirdik. Onlar canlarını ortaya koyarak bizler için, ülkemiz ve bütün insanlar için yapmış oldukları çalışmanın karşılığında bizler de bu şekilde destek vermek istedik. Bütün arkadaşlarımızın selamını getirdik. Ülkemiz inşallah bu süreçten en kısa zamanda kurtulacak ve hep beraber olacağız. Bu süreçten en güzel şekilde çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise, "Silifkeli çilek üreticileri olarak Silifke'deki sağlık çalışanlarına teşekkür olarak çilek ikram ediyoruz. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çilek yüzde 70 C vitamini ile yüzde 100 bağışıklık sisteminin korunmasına faydalı olur. Herkese çilek tüketilmesini öneriyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atayurt, Silifke, Mersin, Güncel
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