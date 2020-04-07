Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek

Mersin'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği hastaneye getirip sağlık çalışanlarına ikram etti Mersin'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1...

07.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:31
Mersin 'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek
Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği hastaneye getirip sağlık çalışanlarına ikram etti
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği hastaneye getirip sağlık çalışanlarına ikram etti.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Atayurt Hal Komisyoncuları Derneği Başkan Vekili İbrahim Kaynar ve Atayurtlu komisyoncular korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına moral desteği vermek amacıyla yetiştirdikleri 1 ton çileği ikram etti.
Silifke Devlet Hastanesi Acil Servis önü ve Silifke İlçe Sağlık Müdürlüğüne pikapla getirilen 1 ton çileği sağlık personeline dağıtan Atayurt Hal Komisyoncuları Derneği Başkan Vekili İbrahim Kaynar, "Bütün hal dernek ve komisyon başkanlarımız adına bugün sağlık çalışanlarımız adına destek vermek amacıyla bu şekilde program gerçekleştirdik. Onlar canlarını ortaya koyarak bizler için, ülkemiz ve bütün insanlar için yapmış oldukları çalışmanın karşılığında bizler de bu şekilde destek vermek istedik. Bütün arkadaşlarımızın selamını getirdik. Ülkemiz inşallah bu süreçten en kısa zamanda kurtulacak ve hep beraber olacağız. Bu süreçten en güzel şekilde çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise, "Silifkeli çilek üreticileri olarak Silifke'deki sağlık çalışanlarına teşekkür olarak çilek ikram ediyoruz. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çilek yüzde 70 C vitamini ile yüzde 100 bağışıklık sisteminin korunmasına faydalı olur. Herkese çilek tüketilmesini öneriyoruz" diye konuştu. Mersin’de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek

Kaynak: İHA

Etiketler: Silifke, Mersin, Genel

Haberin Videosu :

Mersin'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Mersin'de sağlık çalışanlarına 1 ton çilek - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:37: Siirtli göçebe, korona virüse dikkat çekmek için hayvanlarına maske taktı - Haberler 11:36: Otomobil ile motosikletin çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Haberler 11:34: Jandarmadan terör operasyonu: 1 gözaltı - Haberler 11:32: Rusya'da 1154 koronavirüs vakası daha - Haberler 11:32: Evde karantina için 6 kural - Haberler 11:29: Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı - Haberler 10:27: Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı - Haberler 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı - Haberler 10:00: Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu - Haberler 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem