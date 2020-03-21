Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz oldu - Haberler

Mersin'de sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınına karşı fedakarca çalışan sağlık çalışanları için belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

21.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:11
Mersin'de sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz oldu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınına karşı fedakarca çalışan sağlık çalışanları için belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. 13 ilçedeki sağlık çalışanları belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanacak.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri titizlikle sürdürürken bir yandan da virüs riskinin Türkiye'de de görülmeye başlandığı günden bu yana fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa katkı sağlayacak uygulamalara imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bu kapsamda, Mersin genelinde belediye otobüslerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Seçer, "Korona salgınının ülkemizde ve kentimizde yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu mücadelenin en önünde, mesai gözetmeksizin fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımız, sağlık çalışanı olduğunu gösteren kimlik kartını göstermek suretiyle 13 ilçemizdeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir" dedi.

Otobüsleri kullananların sayısı yarı yarıya azaldı

Öte yandan, korona virüs salgının Türkiye'de de risk oluşturduğunun açıklanmasının ardından vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapılmasıyla birlikte, Mersinliler de çağrıya uymaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının belediye otobüslerinden derlediği istatistiki bilgiler, "Evde kal' çağırısına Mersinlilerin büyük oranda uyduğunu gösteriyor. İstatistiklere göre, hem 60-65 yaş aralığı yolcu sayısında hem genel yolcu sayısında yarı yarıya azalma oldu. 9 Mart-12 Mart tarihleri arasında Mersin'deki belediye otobüsleri 476 bin 273 yolcu taşıdı. 16 Mart-19 Mart arasında ise belediye otobüsleriyle yolculuk edenlerin sayısı 212 bin 245 kişiye düştü.

60-65 yaş arası yolcu sayısı da "Evde kal" çağrılarının etkisiyle günden güne azaldı. 16 Mart'ta gün içinde 60-65 yaş grubundan 2 bin 815 yolcu belediye otobüslerini kullanırken, bu sayı 17 Mart'ta bin 783 kişiye, 18 Mart'ta bin 691 kişiye, 19 Mart'ta ise bin 395 kişiye geriledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Haberler
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor - Haber Hastane personelinden steril maske üretimi - Haber Çanakkale'de arabalı vapur sefer sayısı azaltıldı - Haber (Havadan fotoğraflarla) Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi - Haber Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading