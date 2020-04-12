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Mersin'de sahil ve mesire alanları boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle Mersin'de sahiller ve mesire alanları boş kaldı.

12.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:56
Mersin'de sahil ve mesire alanları boş kaldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle Mersin 'de sahiller ve mesire alanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Mersin'de vatandaşlar evlerine kapandı. Yasağın uygulanmaya başlaması ve tedbirlerin alınması ile kent merkezi ile ilçelerde denetimler yoğunlaştı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ve jandarma ekipleri, izin verilen kişiler dışında hiç kimsenin dışarıda olmaması için çalışırken hafta sonu dolup taşan mesire alanları ve sahiller de boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara polis ve jandarma ekipleri tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci Maddesi ile Kabahatler Kanununun 32'nci Maddesi'ne istinaden idari para cezası yazıldı.

FOTOGRAFLI


- Erdemlimersin

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Mersin, Polis, Güncel
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