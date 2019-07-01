01.07.2019 17:06
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Mersin'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Mersin

Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Mersin 'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, Toros Devlet Hastanesinde tedavi gören Ebru A.'nın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye şu ana kadar 14 kişinin başvurduğu, hastalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin , 3. Sayfa

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