Mersin'de sahte doktor polise takıldı

Mersin
'de, kendini kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak tanıtarak çocuk sahibi olmak isteyen aileleri dolandırdığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, çocukları olmayan Suriye
uyruklu 6 çift, çevreden aldıkları duyum üzerine kendisini doktor olarak tanıtan M.Ş'nin, merkez Akdeniz
ilçesi Hal Mahallesi'ndeki sözde muayenesine gitti.
Kendisi de Suriye uyruklu olan zanlı, kadınların her birinden tedavi gideri bahanesiyle 2,5 bin ile 4 bin lira arasında değişen paralar alarak, iğne yaptı.
İğnenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinde şişikler meydana gelen kadınlar, tekrar zanlıya başvurduklarında "Hamilelik belirtisi" yanıtını alsa da dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.
Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü
Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri, kendini kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak tanıtan zanlıyı gözaltına aldı.
Gerçek adının M.A.A olduğu ortaya çıkan zanlının, doktormuş gibi kartvizit bastırdığını belirleyen ekipler, sözde muayenede de bazı tıbbi malzemeler ele geçirdi.
Ailelerden toplamda 16 bin lira aldığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA