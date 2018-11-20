Mersin'de Sahte Evrakla Dolandırıcılık İddiası

20 Kasım 2018 Salı 16:25



20 Kasım 2018 Salı 16:25

Mersin'de, İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına sahte evrak düzenleyerek sattığı ileri sürülen zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Göç İdaresine başvuran W.A.A'nın "Yol İzin Belgesi"nin sahte olduğunu tespit eden görevliler, durumu polise bildirdi.Çalışma başlatan ekipler, W.A.A'yı, evrakı bin lira karşılığında satarak dolandırdığı iddia edilen İ.K'yi gözaltına aldı.Zanlının, evrakları bilgisayarında hazırladığını belirleyen polis ekipleri, İ.K'nin adresindeki aramalarda İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına düzenlenmiş damga mührü ve sahte belgeler ele geçirdi.