Mersin'de sahte içki denetimi

MERSİN'de son günlerde sahte içki üretimi nedeniyle yaşanan olumsuzluklar nedeniyle harekete geçen ekipler, alkollü içki satışı yapan büfeler ve içkili mekanları denetledi.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Gıda ve Ormancılık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Alkollü içki satışı yapan büfeler ve içkili mekanlar başta olmak üzere denetleme gerçekleştirildi. Denetimlerde satılan alkollü içeceklerin son kullanma tarihlerine kadar birçok kontrolde bulunan ekipler, işletme sahiplerini de sahte içki konusunda uyardı. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, rutin kontrollerin aralıksız olarak devam ettiğini dile getirerek, "Ancak son günlerde artan kaçak içkiden dolayı yaşamını kaybeden, hastanede tedavi olan vatandaşlarımıza yönelik haberlerin artması üzerine denetimlerimizi artırdık. Zabıta Müdürlüğümüz; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Gıda ve Ormancılık Bakanlığı ile birlikte denetleme yaparken kaçak içkiye karşı uyarılarda bulunuyorlar. Vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. İşletme sahipleri de yapılan denetimlerden son derece memnunlar ve ekiplerimize teşekkür ediyorlar" diye konuştu.

- Mersin

Kaynak: DHA