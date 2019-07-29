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Mersin'de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Mersin'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

29.07.2019 13:43 Mersin'de sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesine bağlı ölümlerin yaşandığı kentte sahte içkiyle mücadele konusunda yoğun çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 39,5 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 9 rakı ve 2 viski kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 9'u yaşamını yitirmişti.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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