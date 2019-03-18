Mersin'de Sahte Para Operasyonu

Mersin
'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 bin 850 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Murat
A'nın piyasaya çok miktarda sahte para sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin merkez Mezitli
ilçesi Akdeniz
Mahallesi 39607 Sokak'taki evine düzenlenen operasyonda, sahte olduğu tespit edilen 313 adet 100 liralık ve 11 adet 50 liralık olmak üzere toplamda 31 bin 850 liralık banknot ele geçirildi.
Zanlı, Ahmet Murat A. gözaltına alındı.
Ahmet Murat, Polis, Mersin, Güncel
Kaynak: AA