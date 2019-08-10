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Mersin'de sahte para operasyonu

Mersin'de, bastıkları sahte dolarları sattıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

10.08.2019 12:16 Mersin'de sahte para operasyonu
Mersin'de, bastıkları sahte dolarları sattıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu iş adamı N.E, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğine müracaat ederek, sahte dövizle dolandırıldığını belirtti.
Müşteki ifadesinde, yanına gelen şüphelilerin Libya'dan çalıntı para getirdiklerini ancak Türkiye'de kullanılmadığını gerekçe göstererek, 10 bin dolar karşılığında 20 bin dolar sattıklarını, aldığı paranın sahte olduğunu sonradan fark ettiğini anlattı.
İfade üzerine harekete geçen polis, kimliği tespit edilen şüpheliler G.A, A.H, M.G, ve A.İ'yi gözaltına aldı.
"Para geçersizdir hilesi"
Şüphelilere ait 3 ikamette yapılan aramalarda renkli yazıcıyla oluşturulmuş sahte 2 milyon dolar ve 207 bin 500 Türk lirası, sahte altın yapımında kullanılan malzemeler, 2 tabanca, yazıcı ve numaratör ele geçirildi.
Polis, şüphelilerin sahte paraların üzerine "Geçersizdir" yazdığı ancak bu bölümleri bantla kapattıklarını belirledi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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