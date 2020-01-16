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Mersin'de sakat kedi ve köpek yürüteçle hayata tutundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı tarihlerde otomobil çarpması sonucunda yürüme yetisini kaybeden kedi ve köpeğe yürüteç alındı.

16.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:10Mersin'de sakat kedi ve köpek yürüteçle hayata tutundu
'in ilçesinde farklı tarihlerde otomobil çarpması sonucunda yürüme yetisini kaybeden kedi ve köpeğe yürüteç alındı.
Tarsus Belediyesi Barınağı'nda koruma altında bulunan ve kaza nedeniyle arka iki ayağı sakat kedi ile sol ön ve arka ayakları sakat olan köpeğin hareket kabiliyetini artırmak için ekipler çalışma başlattı.
Ekipler, Mardin'de sakat hayvanlar için yürüteç yapan Hasan Kızıl ile iletişime geçerek hayvanlar için yürüteç temin etti.
Küçük bisiklet tekerleklerinden yapılan yürüteçlere yerleştirilen kedi ve köpek yeniden hareket kabiliyeti kazandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, kedi ve köpeğin yürüteçle hayata tutunduğunu belirtti, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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