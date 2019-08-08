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Mersin'de şalgam denetimi

Mersin'in Tarsus ilçesinde şalgam imalathanelerinin denetlendiği bildirildi.

08.08.2019 09:34 Mersin'de şalgam denetimi
Mersin'in Tarsus ilçesinde şalgam imalathanelerinin denetlendiği bildirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren şalgam imalathaneleri ve satış noktaları denetlendi.
Ekipler, denetimde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başta olmak üzere iş yerlerinin fiziki durumu ve genel hijyen kurallarını kontrol etti.
Denetim sırasında, gıdaya doğrudan temas eden ve gıdayı dış etkenlerden koruyan plastik madde ile malzemelerin bir kez kullanılması gerektiği konusunda esnafa bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, işletmeler yanı sıra seyyar satış noktalarına da denetim yaparak, gıdanın ambalajlanması konusunda bilgi verdi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Zabıta Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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