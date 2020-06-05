Mersin'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Mersin'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındıMERSİN'de koronavirüs salgını sonrası ikinci defa sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, maske takılarak cuma namazı kılındı.

05.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:01
Mersin'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
MERSİN'de koronavirüs salgını sonrası ikinci defa sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, maske takılarak cuma namazı kılındı.
İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerin avluları ve açık alanlar namaz kılacak cemaat için hazır hale getirildi. Cuma namazı için belirlenen Toroslar Belediyesi Koray Aydın Sahası girişinde cemaat için hazırlık yapıldı. İl Müftülüğü koordinesinde alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşlardan maske takmaları, kendi seccadelerini getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Namaza gelen vatandaşların ateşi ölçülerek içeri alındı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske, seccadesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade verildi. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan namaz sırasında vatandaşlar arasında boşluk bırakılarak sosyal mesafeye dikkat edildi. Bazı vatandaşlar sıcak hava nedeniyle yanlarında şemsiye ve karton getirdi.
İbadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar, namaz sonrası yine sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ev ve işyerine geri döndü. Mersin’de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

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