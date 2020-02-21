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Mersin'de şaşırtan görüntü

Mersin'de 8 katlı bir inşaatın tepesindeki 3 tonluk iş makinesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

21.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:15Mersin'de şaşırtan görüntü
'de 8 katlı bir inşaatın tepesindeki 3 tonluk iş makinesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

Merkez ilçesi Mahallesi'nde yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın tepesinde çalışma yapan iş makinesini gören vatandaşlar, gözlerine inanamayarak dönüp bir daha bakıyor. Gördükleri karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, iş makinesinin inşaatın tepesine nasıl çıkarıldığını merak ediyor. Bu ilginç görüntü, görenlerin ilgisini çekerken, kimi vatandaşlar da bu durumu cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Binada çalışma yapan işçilerden biri, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ton ağırlığındaki iş makinesini inşaatın tepesine vinçle çıkardıklarını belirterek, hatalı olan son 3 katın yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi. - MERSİN

Gündoğdu, Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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