Mersin'de Scooterlı zabıtalar devriyede

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevreci ve pratik olan ulaşım aracı scooter ile görev yapmaya başladı.

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, daha hızlı hizmet vermek için bir firmadan 15 scooter temin etti. Zabıta daire başkanı Ufuk Sivaslıoğlu'nun da eşlik ettiği ekipler, ilçenin işlek caddelerinde olumsuzluklara müdahale etmek, iş yerlerini denetlemek ve trafik sorununu ortadan kaldırmak için hizmet vermeye başladı. Zabıta memurlarını scooter üzerinde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HEM ÇEVRECİ, HEM EKONOMİK

Uygulama hakkında bilgi veren Daire Başkanı Sivaslıoğlu, "Mersin'de ilk defa böyle bir uygulamayı biz yapıyoruz. 15 scooterımızla ilçede hizmet vermeye başladık. Hem çevreci, hem ekonomik hem pratik bir araç. Gürültü yapmıyor, havaya kirli gaz vermiyor. Herhangi bir olumsuzlukta ya da denetime çıktığımızla ekiplerimiz bunları kullanacak" dedi.