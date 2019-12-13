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Mersin'de Şeb-i Arus töreni düzenlenecek

Mevlana Kültür ve Sanat Derneği tarafından Hz. Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü (Şeb-i Arus) dolayısıyla anma töreni düzenlenecek.

13.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:56Mersin'de Şeb-i Arus töreni düzenlenecek
Mevlana Kültür ve Sanat Derneği tarafından Hz. Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü (Şeb-i Arus) dolayısıyla anma töreni düzenlenecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, törende Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Musikisi Korosu'nun dinletisi gerçekleşeceği, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'nun konferans vereceği ve Acembuselik Mevlevi Ayin-i Şerif-i'nin icra edileceği Sema Töreni ile son bulacağı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda 28 Aralık Saat 19.30'da gerçekleştirilecek törene, tüm vatandaşlar davet edildi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel

Kaynak: AA

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