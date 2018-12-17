Mersin'de Şeb-i Arus Töreni Yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi
ve Mevlana
Kültür ve Sanat Derneği tarafından Hz. Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlenecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi ve dernek iş birliğince Hz. Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümü (Şeb-i Arus) anma töreni düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda 22 Aralık
Saat 19.30'da gerçekleştirilecek törene, tüm vatandaşlar davet edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi,Mevlana Celaleddin Rumi
Kaynak: AA