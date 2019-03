Mersin'de Seçimin Galibi CHP Adayı Vahap Seçer Oldu

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Mersin 'de kesin olmayan sonuçlara göre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Vahap Seçer kazandı. Seçer, " Cumhuriyet Halk Partisi , Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmıştır. Yeni bir dönem başlayacak Mersin'de" dedi.CHP Adayı Vahap Seçer, Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna ve DP Adayı Ayfer Yılmaz 'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştığı Mersin'de, seçimin galibi CHP'li Seçer oldu. Gece saat 01.00 sıralarında Mersin Adliye Sarayı'na gelen Seçer, bir süre adliyede görüşmelerde bulundu. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçer, kendi sistemlerine girdikleri seçim sonuçlarının yaklaşık yüzde 80'ini tamamladıklarını ve en yakın rakibiyle aralarında yaklaşık 8'lik bir fark göründüğünü söyledi. Bir-iki saat sonra seçimin sonuçlanacağını belirten Seçer, "Bu fark 8 olur, 10 olur, 7 olur ama Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir dönem başlayacak Mersin'de; yeni bir anlayış, yeni bir vizyon. Mersin bizden hizmet bekliyor. Önce birliği, beraberliği sağlayacağız. Bu çok önemli. Kampanya süresince en çok önem verdiğimiz konu buydu. Bugün geldiğimiz şu noktada bizleri üzen bir hadise olmamıştır, kimsenin burnu kanamamıştır. Bu, demokrasi adına sevindiricidir. Mutlaka münferit bazı olaylar olmuştur ama bunlar seçim sürecinde yaşanabilecek olaylardı" diye konuştu.di."Bundan sonraki süreçte çok farklı renkleri kucaklayan Mersin'e, yine bu renkleri kucaklayan bir belediye başkanı geliyor" diyen Seçer, şöyle devam etti: "Bu açıdan bize oy vermiş ya da vermemiş, partili ya da partisiz, hangi bölgeden, hangi yapıdan olursa olsun bütün yurttaşlarımıza hem kapımızı hem gönlümüzü açıyoruz. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz. Önemli sorunlar bizi bekliyor. Çözmemiz gereken sorunlar var, aksatılmış hizmetler var. Bunlar bizi bekliyor. Bir an önce bu hizmetleri başlatmalıyız. Yurttaşlarımıza verdiğimiz sözler var. Bunları bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bizim yaptığımız hazırlıklarda ilk 100 günde icraatlarımızı zaten belirledik. Bunları hemen göreve başlar başlamaz da uygulamaya koyacağız. Tekrar Mersinimize hayırlı uğurlu olsun." Mezitli Belediye Başkanlığını yeniden kazanan CHP'li Neşet Tarhan da bugün Türkiye 'de, Mersin'de ve Mezitli'de demokrasi anlamında bir bayram yaşandığını vurguladı. Tarhan, "Herkes belki istediğini bulamamış olabilir ama Mersin için Büyükşehiri almamız çok önemliydi. Geçen dönem almamız gerekiyordu. Onu yol kazası olarak değerlendiriyoruz. O kaza sonrası zaten olması gereken oldu ve Vahap Seçer'in öne çıkmasıyla Büyükşehiri de aldık. Aynı şekilde Mezitli'de, Yenişehir 'de, Tarsus 'ta büyük farkla aldık. Gönül isterdi ki tüm ilçeleri alalım. Bunu da kendi aramızda düşüneceğiz. Demek ki, bizim de bazı eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız olmuş olabilir. Halkın en doğru kararı verdiğine inanıyorum. Halkın iradesine güvenmek ve inanmak gerekir. Ankara Antalya gibi birçok büyükşehiri almamız Türkiye'de bir kabuk değişimini gösteriyor. Sabahtan itibaren Türkiye'de birçok şeyin değiştiğinin işareti olacaktır" ifadelerini kullandı.CHP İl Başkanı Adil Aktay ise seçim sonuçlarının Mersin'e ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Aktay, "Bu seçim başarısı Mersin'de işsizliğin, yoksulluğun bitmesini isteyen, bu kentte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmek isteyen, onu arzulayan her partiden seçmenin desteğiyle kazanıldı. AK Partilisi, MHP 'lisi, Halkın Demokratik Partisi'ne mensup vatandaşlarımız, İYİ Partili, Saadet Partili arkadaşlar ve tabi CHP'ye gönül vermiş seçmenlerimizin ortak iradesiyle oluştu. Bu ortak irade yeni bir başlangıca imza attı. Önümüzdeki dönemde yeni bir anlayış kentimizi yönetecek. Bunu yapabilecek arkadaşımız yeni belediye başkanımız Vahap Seçer, bu potansiyele ve vizyona sahip. Mersin kazanacak" şeklinde konuştu. - MERSİN