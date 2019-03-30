Mersin'de Seçmen ve Sandık Sayıları Belli Oldu

Kaynak: İHA

Mersin'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde, 13 ilçede 1 milyon 281 bin 570 seçmen, 4 bin 162 sandıkta oy kullanacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre, Mersin'de 1 milyon 281 bin 570 seçmen bulunuyor. En çok seçmen bulunan ilçe 235 bin 951 kişi ile Tarsus. Bu ilçeyi 204 bin 621 seçmen ile Toroslar, 182 bin 184 seçmen ile Yenişehir, 174 bin 761 seçmen ile Akdeniz ve 137 bin 834 seçmen ile Mezitli izliyor. Merkezdeki 4 ilçenin seçmen sayısı toplandığında 699 bin 400 seçmen sayısına ulaşılıyor ki, bu rakam il genelindeki seçmen sayısının yarısından fazla. İkinci bölge olarak anılan diğer 9 ilçenin toplam seçmen sayısı ise 582 bin 170 olarak açıklandı.İlçelerdeki seçmen ve sandık sayıları ise şöyle; "Akdeniz'de 536 sandık, 174 bin 761 seçmen. Toroslar'da 633 sandık, 204 bin 621 seçmen. Yenişehir'de 547 sandık, 182 bin 184 seçmen. Mezitli'de 418 sandık, 137 bin 834 seçmen. Anamur'da 182 sandık, 50 bin 267 seçmen. Aydıncık'ta 34 sandık, 8 bin 596 seçmen. Bozyazı'da 72 sandık, 20 bin 90 seçmen. Çamlıyayla'da 27 sandık, 7 bin 264 seçmen. Erdemli'de 340 sandık, 101 bin 343 seçmen. Gülnar'da 98 sandık, 20 bin 267 seçmen. Mut'ta 189 sandık, 47 bin 159 seçmen. Silifke'de 313 sandık, 91 bin 233 seçmen ve Tarsus'ta 773 sandıkta 235 bin 951 seçmen." - MERSİN