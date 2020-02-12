Haberler » Güncel » Mersin'de şehit ailelerine şehadet belgesi verildi - Haber

Mersin'de şehit ailelerine şehadet belgesi verildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde şehit ailelerine şehadet belgesi verildi.

12.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:20Mersin'de şehit ailelerine şehadet belgesi verildi
'in ilçesinde şehit ailelerine şehadet belgesi verildi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın ve Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un aileleri ziyaret edildi.
Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar'ın yer adlığı ziyarette, şehitlerin ailelerine şehadet belgeleri verildi.
Kireçtepe, yaptığı açıklamada, şehadet belgesini, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına takdim ettiğini belirterek, ailelere başsağlığı dileğini iletti.
Yılmaz da şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu bildirerek, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 16:50:40