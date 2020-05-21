Mersin'de şehrin ortasında jakaranda ormanı

Mersin'de şehrin ortasında jakaranda ormanıMERSİN'de havaların ısınmasıyla birlikte mor çiçekleriyle kenti saran jakaranda korulukları virüsün etkisi nedeniyle bunalan vatandaşlar için sığınılacak en önemli limanlardan birisi oldu.

21.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:01
Mersin'de şehrin ortasında jakaranda ormanı
MERSİN'de havaların ısınmasıyla birlikte mor çiçekleriyle kenti saran jakaranda korulukları virüsün etkisi nedeniyle bunalan vatandaşlar için sığınılacak en önemli limanlardan birisi oldu.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kal çağrılarına uyarak dört duvar arasında yaşamak zorunda kalan vatandaşlar ilk buldukları fırsatta kendilerini jakaranda koruluklarına atıyorlar. Belirli dönemlerde yürüme mesafesinde dışarıya çıkılmasına izin verilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı Mezitlililer, jakaranda ağaçlarının sağladığı eşsiz güzellikler altında temiz havanın ve güneşin tadını çıkarıyor.
Güzel kokusunun yanında egzoz gazını en iyi emen ağaç olmasıyla bilinen jakarandalar, kentin çehresini de değiştiriyor. Koruluk içerisinde ve etrafında yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar, "Parklarımızda çok güzel çiçekler açtı. Karşıdan bakarken bile mutlu oluyoruz. Özellikle virüs döneminde balkonumuza çıkınca böyle bir güzellikle karşılaşmak tüm kötü enerjimizi alarak içimizi ferahlatıyor" dedi. Koruluktan önce alanda boş bir arsanın bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Burası boşluk kötü görüntülü bir yerdi. 3 yıl gibi kısa bir sürede ağaç olarak burasını cennete çevirdi. Baktıkça içimiz açılıyor" diye konuştu.
Kentin en merkezi yerlerinde imar planında yeşil alan görünen her noktayı park ve koruluk yaptıkları belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, daha temiz bir hava, daha yeşil bir Mezitli için çalıştıklarını söyledi. Mersin’de şehrin ortasında jakaranda ormanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mezitli, Mersin, Güncel, Haber

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