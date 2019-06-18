18.06.2019 21:29
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Mersin'de sel ve yıldırım hayatı olumsuz etkiledi

Mersin

Mersin'in Silifke, Mut ve Erdemli ilçelerinde aşırı yağışın ardından sel meydana gelirken, Silifke ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'in Silifke, Mut ve Erdemli ilçelerinde aşırı yağışın ardından sel meydana gelirken, Silifke ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Erdemli ve Mut ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallerde sel felaketi yaşanırken, Silifke ilçesine bağlı Yeniçıktı Mahallesi'nde Ömer Uyguç'a ait ağıla yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde aşırı yağışla birlikte oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Selden dolayı yollarda çökme meydana gelirken, çok sayıda araç hasar gördü. Erdemli ilçesinde ise sağanak yağış yolların hasar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli ve Kızılen mahallelerinde de sel meydana geldi. Selden dolayı bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı. Bu bölgelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yollarda da çökme meydana geldi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Erdemli, Mut, Mersin, 3. Sayfa

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