Mersin'de selden zarar gören esnaf için destek isteği

MERSİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, kentte yaşanan sel felaketinde Tırmıl, Erdemli ve Kocahasanlı sanayi sitesi esnafının büyük oranda zarar gördüğünü belirterek, "Selden zarar gören esnafımızın ekmek teknesinin yeniden çalışır hale gelmesi için SGK ve vergi borçlarında erteleme yapılmalı" dedi.

Başkan Dinçer, Birlik Başkanvekili Ömer Şahbudak ile birlikte selden zarar gören Tırmıl Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Burada Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İlhan Çokgün'den sanayi sitesinde yaşanan sel felaketi hakkında bilgi alan Başkan Dinçer, daha sonra selden zarar gören site esnafını tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sel felaketinden sonra oluşan çamur birikintilerinin belediye ekiplerince temizlenmesini yerinde gözlemleyen Başkan Dinçer, "Büyükşehir Belediyemiz Tırmıl'da 5 ayrı ekiple çamur deryaların temizleyip, yara sarıyor. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hasar tespitinden sonra ilgili birimlerin de esnafımızın zararının telafisi edilmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Ardından 280 işyeri kapasiteli Erdemli Sanayi Sitesi'ne geçen Başkan Dinçer'i burada Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyesi İsmet Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Erdemli Sanayi Sitesi Başkanı Ali Öngel karşıladı. Başkan Dinçer, yaşanan afetten zarar gören sanayi esnafına geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaraların sarılması için ilgili yerlerle acilen temasa geçeceklerini vurguladı. Dinçer ve beraberindekiler daha sonra da selden zarar gören Kocahasanlı Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek Başkan Bekir Şahin'den zararla ilgili bilgi aldı.

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