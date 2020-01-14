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Mersin'de sele karşı tedbir alınıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürürken, yaşanabilecek sel olaylarına karşı da tedbir alıyor.

14.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:55Mersin'de sele karşı tedbir alınıyor
'in merkez ilçe Belediyesi, geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürürken, yaşanabilecek sel olaylarına karşı da tedbir alıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaşanan sel sonrası sorunlu bölgeleri ziyaret ederek yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledi. İlgili birim müdürleriyle birlikte selin verdiği zararları yerinde görerek gerekli talimatları veren Tarhan, vatandaşların mağdur olmaması için yapılması gereken çalışmalara hemen başlanacağını söyledi.

Vatandaşlarla görüşerek tespit edilen noktalarda onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Tarhan, "Selin yaralarını sarmak önemli ancak bu tür afetler yaşanmadan tedbir alabilmek çok daha önemli. Büyükşehir Belediyemiz ve Mersin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz ile afetin tekrar yaşanmaması için gereken çalışmaları yapıyoruz. Sıcağı sıcağına incelemeler yaparak doğru işler yapma hedefindeyiz. Su taşkını neden yaşanıyor, çözüm için ne yapmak lazım hepsini yerinde görüyor ve kurumsal iş birliği içerisinde gerekli çalışmayı başlatıyoruz. Bugün ilgili birim müdürlerimizle birlikte üzerimize düşen tedbirleri almak ve sorunları doğru tespit etmek için incelemelerde bulunduk" dedi.

Alınacak tedbirlerle vatandaşların daha fazla mağdur olmasının önüne geçilebilineceğine dikkat çeken Tarhan, "Bir daha yaşanmaması adına yapılabilecek her şeyi planladık. Bu kez sadece selin oluşturduğu tahribatı onarmakla kalmayacağız, bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bizi aşan konularda ise ilgili kurumları harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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