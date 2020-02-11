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Mersin'de selin sahile süreklediği 6 kamyon odun parçası yoksullara dağıtılacak

Mersin'de geçen haftaki sağanak ve fırtınada ağaçlardan koparak sel sularıyla sahile taşınan odun parçaları yoksul ailelere dağıtılacak.

11.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:12Mersin'de selin sahile süreklediği 6 kamyon odun parçası yoksullara dağıtılacak
'de geçen haftaki sağanak ve fırtınada ağaçlardan koparak sel sularıyla sahile taşınan odun parçaları yoksul ailelere dağıtılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde geçen hafta etkisini gösteren yağışların ardından Kültür Park Sahiline vuran odun parçaları, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerce toplandı.
Açıklamada, 6 kamyon odun parçasının, yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis ve Gündoğdu mahalle muhtarlarına teslim edildiği belirtildi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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