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Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika binasında kumar oynarken yakalanan 199 kişiye toplam 243 bin 775 lira para cezası uygulandı.

14.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:40Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu
'in ilçesinde sendika binasında kumar oynarken yakalanan 199 kişiye toplam 243 bin 775 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'nde Yazılım İşlem İşçileri Sendikası olarak açılıp kumarhaneye dönüştürülen binaya operasyon düzenlendi.
Ekiplerin, 199 kişiyi kumar oynarken yakaladığı operasyonda 2 bin 477 tombala pulu, numaratör, 3 projeksiyon cihazı ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve toplam 243 bin 775 lira ceza uygulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sendika, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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